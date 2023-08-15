İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın nedeniyle zemin kat tahliye edilirken, yangın itfaiye ekibinin müdahalesi sonucundan büyümeden söndürüldü.

AA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:30
İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!
Abone Ol google-news

 İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin zemin katında yer alan sendika odasındaki klimada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangın sonucu oluşan duman nedeniyle tedbir amaçlı olarak zemin kat tahliye edildi. 

Yangının, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldüğü aktarıldı.


duman Hastane İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tahliye Yangın

İlgili Haberler

Gaziantep’te ev yangını: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Gaziantep’te ev yangını: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı
Sarıyer'de atık depolama tesisinde yangın

Sarıyer'de atık depolama tesisinde yangın
Yayla evinde yangın: Kullanılamaz hale geldi

Yayla evinde yangın: Kullanılamaz hale geldi

En Çok Okunan Haberler