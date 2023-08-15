İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın nedeniyle zemin kat tahliye edilirken, yangın itfaiye ekibinin müdahalesi sonucundan büyümeden söndürüldü.
İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin zemin katında yer alan sendika odasındaki klimada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Yangın sonucu oluşan duman nedeniyle tedbir amaçlı olarak zemin kat tahliye edildi.
Yangının, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldüğü aktarıldı.
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