Denizli'de orman yangını!
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan 4 helikopter ve 3 uçakla müdahale ediliyor.
Karadan da görevliler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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