Denizli'de orman yangını!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 16:06
Denizli'de orman yangını!
Abone Ol google-news

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 4 helikopter ve 3 uçakla müdahale ediliyor.

Karadan da görevliler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


Denizli Yangın Orman orman yangını

İlgili Haberler

Fransa'da çıkan yangında 700 stadyumdan fazla alan küle döndü

Fransa'da çıkan yangında 700 stadyumdan fazla alan küle döndü
Siirt’teki orman yangını 15 saat sonra kontrol altında

Siirt’teki orman yangını 15 saat sonra kontrol altında
Bolu’da orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

Bolu’da orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

En Çok Okunan Haberler