Eskişehir'de cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 23 yıl 3 ay hapis cezası
Eskişehir'de 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir'de 15 yaşındaki bir çocuğua cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan E.G.'nin davasında karar duruşması görüldü.
3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu E.G. ile taraf avukatları katıldı.
Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık E.G'yi "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 23 yıl 3 ay hapse mahkum ederek, tutukluluğunun devamına hükmetti.
Çocuğu hürriyetinden yoksun bırakıp nitelikli olarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen ve 22 Şubat'ta tutuklanan E.G. hakkında dava açılmıştı.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Türk bankalarına kritik uyarı
- 6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
- AKP'den Ankara'da geri adım
- 'Attığı bütün imzalar geçersiz sayılmalı'