Kendini 'şifacı' olarak tanıttı, 'cinsel istismar'dan tutuklandı
Tunceli'de, kendisini, 'şifacı' olarak tanıtan Hasan Vural'ın (69), parkta, 19 yaşındaki zihinsel engelli kıza tacizde bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vural, kızın ailesinin şikayetiyle gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
Tunceli kent merkezinde bir parkta; yaklaşık 2 yıldır kendisini, 'Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım' diye tanıtan Hasan Vural, bankta oturan bir kızın yanına oturup "Sende nazar var, ben çıkarayım" dedi.
TACİZİ KAMERAYA YANSIDI
Kısa süre sonra kızın elini tutan, boynuna ve beline dokunarak, hırkasının altından masaj yapan Vural'ın görüntüleri, parktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
TUTUKLANDI
Görüntülerin ellerine ulaşmasıyla zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızın ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip Vural'dan şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan ve Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vural, çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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