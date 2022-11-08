Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

İHA
08 Kasım 2022 Salı, 11:27
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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 İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, Tepebaşı ilçesinde fuhşu önlemeye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, para karşılığı gizli fuhuş yaptıkları tespit edilen N.T., D.Ç., K.J. ve H.B. isimli 4 şüpheli yakalandı.

Şahıslara toplamda 4 bin 936 TL idari para cezası uygulandı. 



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