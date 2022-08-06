Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:10

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Kütahya illeri genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, gece saatlerinde ise Eskişehir'in kuzey ve doğu ilçeleri ile Bilecik'in kuzeydoğu ilçelerinde aralıklarla sağanak yağış şeklinde etkisini devam ettireceği belirtildi.

Bölge Müdürlüğü, kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.



