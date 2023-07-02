Eskişehir’de iki araç çarpıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı!
Eskişehir’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu aktarıldı.
Eskişehir’in Çifteler ilçesi yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza sırasında yoldan geçen bir araç da, yaptığı ani manevra sonucu refüje çıktı.
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