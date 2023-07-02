Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı!

Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

AA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 15:23
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Karlıova-Erzurum karayolunun Dörtyol köyü mevkiinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 35 TL 660 plakalı hafif ticari araç, 23 ABA 264 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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