Kavşakta çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı!
Şanlıurfa'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu Çaylarbaşı Kavşağı'nda öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İlyas Gülmüş yönetimindeki 06 DB 2999 plakalı otomobil ile Diyar Samet Atan'ın kullandığı 63 ACC 453 plakalı otomobil çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, iki sürücü ile Hamza Atan yaralandı.
Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Diyar Samet Atan, kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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