İşçiler yüzde 150 zam için Kartonsan'da greve başladı

23 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Kocaeli Başiskele’de kâğıt ve karton üretimi yapan Kartonsan fabrikasında, toplusözleşme sürecinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle 170 işçi dün grev başlattı.

Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bilgilendirmede grev sebebiyle üretime ara verildiğini duyurdu. Grevi örgütleyen Selüloz İş Sendikası Uzmanı Aykut Günel, süreci Cumhuriyet’e anlattı. Görüşmelerdeki uyuşmazlık nedeniyle grev uygulama kararının 22 Aralık olarak belirlendiğini söyleyen Günel, “Ücret maddelerinde anlaşma sağlayamadık. Daha önce konuyla ilgili yaşanan süreçte birkaç eylem yapmış ve iş durdurmuştuk” dedi. Fabrikanın son 9 ayda 666 milyon TL kâr ettiğini hatırlatan Günel, “Bu kâr işçiye yansımadı. Biz yüzde 150 oranında bir zam bekliyoruz. Bu talebimiz yüksek gibi görünse de temel tüketim ürünlerine gelen zamlar karşısında az bile kalıyor” dedi.