Eskişehir'de jandarmadan 'sahte içki' operasyonu

Eskişehir’de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 13 litre sahte içki ve yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra veresiye içki satışlarının yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

DHA
22 Ekim 2022 Cumartesi, 14:09
Eskişehir'de jandarmadan 'sahte içki' operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesinde bir kişinin evinde sahte içki imal ederek sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen şüphelinin evine baskın yapıldı.

AJANDAYA EL KONULDU

Evde yapılan aramada 13 litre sahte içki, 1 litre anason yağı, 2,5 kilo anason tohumu, 11 litre etil alkol, çok sayıda boş kullanılmış cam ve plastik şişe, kapak ve veresiye içki satışlarının yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Ev sahibi şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor. 


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