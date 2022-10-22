Eskişehir'de jandarmadan 'sahte içki' operasyonu

22 Ekim 2022 Cumartesi, 14:09

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesinde bir kişinin evinde sahte içki imal ederek sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen şüphelinin evine baskın yapıldı.

AJANDAYA EL KONULDU

Evde yapılan aramada 13 litre sahte içki, 1 litre anason yağı, 2,5 kilo anason tohumu, 11 litre etil alkol, çok sayıda boş kullanılmış cam ve plastik şişe, kapak ve veresiye içki satışlarının yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Ev sahibi şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.