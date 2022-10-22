Konya'da kaçakçılık operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Konya'da iki işyerinde, gümrük kaçağı 25 paket nargile tütünü ile 15 cep telefonu ele geçirildi.

AA
22 Ekim 2022 Cumartesi, 11:23
Konya'da kaçakçılık operasyonu: 2 zanlı yakalandı
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalar kapsamında Karatay ilçesinde iki işyerine operasyon düzenledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

İşyerlerinde yapılan aramalarda 25 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 15 gümrük kaçağı cep telefonu, 70 hoparlör ve çeşitli aksesuarlar ele geçirildi.

İşyeri sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı.


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