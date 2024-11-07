Eskişehir’de kaçak kazı yapan 2 şüpheliye suçüstü

Yayınlanma: 07.11.2024 - 16:03

Güncelleme: 07.11.2024 - 16:03

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalgazi ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.

Kaçak kazı yapılan bölgeye düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan incelemede, 3 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edildi.

Ayrıca olay yerinde, 2 el dedektörü, 1 şarjlı hilti, 17 metre uzunluğunda ucunda demir kanca bulunan halat ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.