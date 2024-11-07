Eskişehir’de kaçak kazı yapan 2 şüpheliye suçüstü
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalgazi ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.
Kaçak kazı yapılan bölgeye düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan incelemede, 3 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edildi.
Ayrıca olay yerinde, 2 el dedektörü, 1 şarjlı hilti, 17 metre uzunluğunda ucunda demir kanca bulunan halat ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #KAÇAK Kazı
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