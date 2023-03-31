Eskişehir'de kadın cinayeti: Rus uyruklu eşini öldüren erkek gözaltında

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 21:54

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 21:54

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir apartmanın 5’inci katında yaşayan Sarıhan ile Rus uyruklu eşi Samsanova arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sarıhan, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Samsanova’yı bıçakladı.

Komşuların sesleri duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Elena Samsanova’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINDA

Olay esnasında elinden yaralanan Sarıhan ise gözaltına alındı. Ambulansla götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi edilen Sarıhan, daha sonra ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü.

Elena Samsanova’nın cansız bedeni ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.