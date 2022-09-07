Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Eskişehir’de, kamyonun arkadan çarpması sonucu hurdaya dönen otomobildeki Kerim Fırat (26) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı ise yaralandı.
Feci kaza, Eskişehir- Ankara yolu Sivrihisar ilçesi girişinde meydana geldi. Çetin Yıldız, kullandığı 06 CAP 842 plakalı kamyonla, önünde giden Mert Kara (25) yönetimindeki 16 NPF 64 plakalı otomobile çarptı.
ARAÇTA SIKIŞTILAR
Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Kara ile arkadaşları Kerim Fırat, Bora Aksoy (19) ve Yasin Yanardağ (26) sıkıştı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Kerim Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü Çetin Yıldız, jandarma ekiplerince ifadesi için Sivrihisar Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- İşte Halkbank'taki o dokuz kişi
- İşte o 9 kişi
- Akşener'den adaylık açıklaması
- AKP'li Boynukalın ile ilgili haberlere erişim engeli!
- 'Altılı Masa Yavaş’ı aday göstermezse...'
- Erdoğan hangi rakipten çekiniyor?
- Önce harita sonra aday
- Şarj cihazı çıkmayan iPhone'ların satışı yasaklandı
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle