Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 17:03

Feci kaza, Eskişehir- Ankara yolu Sivrihisar ilçesi girişinde meydana geldi. Çetin Yıldız, kullandığı 06 CAP 842 plakalı kamyonla, önünde giden Mert Kara (25) yönetimindeki 16 NPF 64 plakalı otomobile çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Kara ile arkadaşları Kerim Fırat, Bora Aksoy (19) ve Yasin Yanardağ (26) sıkıştı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Kerim Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü Çetin Yıldız, jandarma ekiplerince ifadesi için Sivrihisar Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.