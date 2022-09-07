Gölete devrilen kamyonun şoförünün cesedine ulaşıldı
Şırnak'ta kömür ocakları bölgesinde önceki gün gölete devrilen kamyonun şoförü Yusuf Hazar’ın (21) cansız bedenine ulaşıldı.
Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocakları bölgesinde 6 Eylül Salı sabah saatlerinde maden ocağına ait kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gölete düştü. Araç suya gömülürken, sürücü Yusuf Hazar kayboldu.
ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI
İhbar üzerine kaza yerine Şırnak ve Diyarbakır AFAD İl Müdürlüklerinden ekipler ile UMKE, Cizre Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları, Bitlis Polis Arama Kurtarma ve Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama- Kurtarma ekipleri sevk edildi. Su altındaki kamyona ulaşılırken, Yusuf Hazar ise bulunamadı.
ACI HABER GELDİ
Havanın kararmasıyla dün ara verilen çalışmalar, bugün sabahın erken saatlerinden yeniden başladı. 13 dalgıcın görev aldığı çalışmalarda Yusuf Hazar’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Hazar’ın cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
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