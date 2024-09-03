Eskişehir'de kan donduran olay: Genç kadın, evlilik yıl dönümünde aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Eskişehir’de yaşayan 25 yaşındaki Tuğba Koç, evlilik yıl dönümünde park halindeki otomobilin arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.
Vadişehir Mahallesi 5628 Sokak’ta park halinde bulunan 26 AIC 139 plakalı otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kadının olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
EKMEK BIÇAĞI BULUNDU
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bagaj camı kırık olan aracın arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde yatan Tuğba Koç’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cesedinin üzerinde ise ekmek bıçağı bulundu.
Geçtiğimiz yıl 3 Eylül’de dünya evine giren Tuğba Koç’un, evlilik yıl dönümünde ölü bulunması üzerine olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun aydınlatılması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemelerin ardından Tuğba Koç’un cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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