Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Direğin aracın üzerine devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Büyükdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
İdris D. yönetimindeki 26 BC 460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada direğin üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü İdris D., araçta bulunan Enes K. ile Kerem A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'tan 'Gülbin Tosun' açıklaması
- Ünlü İngiliz ekonomistten Şimşek senaryosu!
- NOW TV, Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkardı
- SETA'dan çok konuşulacak AKP raporu
- Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü!
- Şık'ın çıkışı sonrası TİP'ten Cumhuriyet'e açıklama!
- Tuncay Özkan sessizliğini bozdu
- İhbar üzerine kepçeyle arama başlatıldı
- İkinci el araç satışında yeni dönem!
- İspanyollardan Arda Güler iddiası!