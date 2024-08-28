Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Yayınlanma: 28.08.2024 - 07:40

Güncelleme: 28.08.2024 - 07:40

Feci kaza, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Büyükdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İdris D. yönetimindeki 26 BC 460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada direğin üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü İdris D., araçta bulunan Enes K. ile Kerem A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.