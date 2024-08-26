Eskişehir'de otomobil, ikiye bölündü; 1 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 14:00

Güncelleme: 26.08.2024 - 14:24

Feci kaza, Eskişehir-Ankara çevre yolunda meydana geldi. Oktay Ş.'nin kullandığı 06 GSA 64 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Savrulan otomobil seyir halindeki Demir Ü. yönetimindeki 06 EIS 134 plakalı TIR ile İdris A.'nın kullandığı 34 FTR 895 plakalı otomobile çarptı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ortadan ikiye bölünen otomobildeki Rufi Coşkun hayatını kaybetti.

İhbar gelen ekipler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Oktay Ş. ile yanındaki 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Rufi Coşkun'un cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan Oktay Ş.’nin durumunun ciddi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.