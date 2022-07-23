Eskişehir'de kumar operasyonu

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:13

Eskişehir İl Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kentte kumar ve tombala önleme faaliyetleri çerçevesinde Odunpazarı ilçesinde bulunan bir adreste yapılan çalışmada, çok sayıda çekiliş topu, tombala kartı ve tombala makinesi ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 65 kişiye 118 bin 235 lira idari para cezası uygulandı ve adres boşaltılarak mühürlendi.

Şahıslar arasında yer alan ve yağma suçundan aranan M.S. isimli şahıs gerekli işlemler için polis merkezine teslim edilirken, M.G. isimli şahsa da kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca C.D., E.Ç. ve R.K. isimli 3 şahıs da görevli memura mukavemet suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.