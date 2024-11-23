Kayseri'de korkutan yangın, kısa sürede yayıldı!
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.
Sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: #Kayseri #Yangın #orman yangını
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