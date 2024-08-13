Eskişehir’deki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı

Eskişehir'de çay bahçesinde bir saldırganın 5 kişiyi bıçakla yaraladığı olayla ilgili yayın yasağı kararı alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 11:46
Eskişehir’deki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı
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Tepebaşı ilçesindeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda K'nin (18) çay bahçesinde ve parkta oturanlara rastgele saldırıp 5 kişiyi bıçakla yaralamasına ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili alınan karara göre, "Kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin haber özelliği taşıyan ana başlıklar dışında soruşturma ile ilgili tüm yazılı ve görsel basında, medyada her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo/gazete, internet sitesi ve diğer haber kuruluşlarında haber, röportaj, program, eleştiri ve benzeri isimlerle olayın yayımlanması ve soruşturmanın seyrini etkileyecek şekilde olayın haber yapılmasının önlenmesi için" soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi.

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K. (18), bazı kişilere elindeki bıçakla saldırmıştı. Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı.

Göğsüne yağıştırdığı Nazilerin “Kara Güneş” amblemi, başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği de bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.


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