Eskişehir'de sahte alkol operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 13:30
Eskişehir'de sahte alkol operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte alkol üretimi yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının evleri ile araçlarında yapılan aramada, 120 şişe kaçak ve sahte alkol, 100 litre etil alkol, 219 sahte alkol yapımında kullanılan şişe, çok sayıda etiket, 875 şişe kapağı, 168 sahte alkol bandrolü ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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