Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 03.08.2023 - 01:15
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü
Abone Ol google-news

Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak'ta 35 yaşındaki Sezer Keklikci ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Keklikci tabanca ile vurularak yaralandı. Kimliği belirsiz şüpheli ise olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekibi tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keklikci, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan cinayet zanlısının yakalanması için başlattığı geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.


eskişehir

İlgili Haberler

Eskişehir'de ekmeğe yüzde 40 zam

Eskişehir'de ekmeğe yüzde 40 zam
Eskişehir'de acı olay: Düşen topunu almak için girdiği gölette boğuldu

Eskişehir'de acı olay: Düşen topunu almak için girdiği gölette boğuldu
Eskişehir'de yolcu otobüsü, traktöre çarptı: 6 yaralı

Eskişehir'de yolcu otobüsü, traktöre çarptı: 6 yaralı

En Çok Okunan Haberler