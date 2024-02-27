Eskişehir'de tavuk ürünleri satan işyerinde patlama!

Tavuk ürünleri satan bir işyerinde doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama meydana geldi. Patlamada bir kişinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:00
Eskişehir'de tavuk ürünleri satan işyerinde patlama!
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Eskişehir’de Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan tavuk ürünlerinin satıldığı işletmede bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Doğalgaz nedeniyle olduğu düşünülen patlamada, işletmede büyük maddi hasar meydana geldi.

1 KİŞİ YARALANDI!

İşletmenin önünde bulunan 2 otomobilde de küçük çaplı hasarlar oluşurken, olay yerine polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Patlamada savrulan camlardan dolayı 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, işletme yetkilisi gazetecilere tepki gösterdi.



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