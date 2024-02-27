Eskişehir'de tavuk ürünleri satan işyerinde patlama!
Tavuk ürünleri satan bir işyerinde doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama meydana geldi. Patlamada bir kişinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.
Eskişehir’de Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan tavuk ürünlerinin satıldığı işletmede bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Doğalgaz nedeniyle olduğu düşünülen patlamada, işletmede büyük maddi hasar meydana geldi.
1 KİŞİ YARALANDI!
İşletmenin önünde bulunan 2 otomobilde de küçük çaplı hasarlar oluşurken, olay yerine polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Patlamada savrulan camlardan dolayı 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, işletme yetkilisi gazetecilere tepki gösterdi.
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