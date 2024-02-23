Sondaj çalışması sırasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır’da TPAO’nun sondaj çalışması sırasında patlama meydana geldi. 1 işçi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 14:22
Sondaj çalışması sırasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
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Patlama, sabah saat 08.30 sıralarında Silvan ilçesi kırsal Duru Mahallesi’ndeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol kuyusunda meydana geldi. Sondaj çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada İhsan Tunar hayatını kaybetti. Yaralanan Veysel S. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖLEN İŞÇİNİN AİLESİ KAZA YAPTI

İhsan Tunar’ın yakınları, durumu haber alarak olay yerine gitmeye çalışırken Bağdere mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada ise Aynur Tunar, Hamza Tunar ve Türkan Tunar yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi olmazken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı. 


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