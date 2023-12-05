Eskişehir'de TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de kamyonet ile karşı yönden gelen TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 08:55
Eskişehir'de TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı
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Feci kaza, gece geç saatlerde Eskişehir-Afyonkarahisar yolu 75’inci kilometresinde meydana geldi.

Murat Parla (38) idaresindeki 03 AEJ 994 plakalı kamyonet ile Rıdvan Korkmaz (37) idaresindeki 03 AER 574 çekici plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada yoldan çıkan iki araç tarlaya savruldu.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede kamyonet sürücüsü Murat Parla ile yanındaki Şükrü Kaplan’ın (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan TIR sürücüsü Rıdvan Korkmaz ile yanındaki Salih Korkmaz (29) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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