Eskişehir’de TIR ile otobüs çarpıştı: Yaralılar var
Eskişehir-Bilecik karayolu Eskişehir istikametinde TIR ile otobüse arkadan çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Bozüyük-Eskişehir kara yolunun 20’nci kilometresi Poyra Mevki’inde bir TIR yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonucunda TIR şoförü ağır yaralanırken, otobüste yolcu olarak bulunan 10 kişi ise hafif yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Eskişehir ve Bozüyük’te bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir kara yolu trafiğe kapandı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün olay yerine gelmesi beklenirken ekipler incelemelerini sürdürüyor.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, X hesabından yaptığı açıklamada, kazada can kaybının yaşanmadığını belirterek, "11 yolcumuz yaralı olup anlık değerlendirmeye göre hayati tehlikesi olan yaralımız olmadığı yönündedir. Yol açılması ile ilgili ekiplerimiz çalışmakta olup adli ve idari soruşturma devam etmektedir." ifadesini kullandı.
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