Hatay’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 01.03.2025 - 16:46

Güncelleme: 01.03.2025 - 16:50

Antakya ile Reyhanlı ilçelerini birbirine bağlayan yolda seyir halindeki iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan bazı kişiler hayatını kaybederken, bazıları ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırırken, jandarma ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay’da 2 aracın çarpmasıyla yaşanan kazada, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.