Eskişehir'de 'tombala' operasyonu: Şahıslara ceza yağdı!
Eskişehir’de polis ekiplerince kumar ve tombala oynanmasıyla ilgili gerçekleştirilenler operasyonda 37 şahsa toplam 341 bin 139 TL ceza kesilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar ve tombala oyununu önlemeye yönelik çalışma yapıldı.
Bu çerçevede, Odunpazarı İlçesi’nde bulunan 1 dernekte ve eklentileri olan 4 daire kontrol edildi. Ekiplerce 37 şahsın olduğu tespit edilen mekanda sehpa içerisinde özel bölmede tombala makinesi saklandığı belirlendi.
CEZA YAĞDI
Şahıslara kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 341 bin 139 TL idari para cezası uygulandı. Bahse konu derneğin mühürlenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.
G.K., İ.B. ve B.C. isimli şüpheliler hakkında kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek suçundan adli işlemlerin sürdüğü açıklandı.
Etiketler: #eskişehir
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