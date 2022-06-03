Eskişehir'de torununu öldüren 'dede' 20 yıl hapse mahkum edildi

Eskişehir'de torununu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ali Gölbaşı'na 20 yıl hapis cezası verildi. Gölbaşı, kendisinden para isteyen 22 yaşındaki torunu ile tartışmış ve ardından torununu bıçakla katletmişti.

AA
03 Haziran 2022 Cuma, 12:36
Eskişehir'de torununu öldüren 'dede' 20 yıl hapse mahkum edildi
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Kendisinden para isteyen torunu Alihan Gölbaşı'nı, bıçakla katleden 57 yaşındaki Ali Gölbaşı'nın cezası belli oldu. 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ali Gölbaşı maktul Alihan Gölbaşı'nın (22) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık Ali Gölbaşı, olaydan 'pişmanlık' duyduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Gölbaşı'nı "alt soydan akrabaya karşı kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Ali Gölbaşı ile kendisinden para isteyen torunu Alihan Gölbaşı arasında, geçen yıl kasım ayında Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokağı'ndaki evlerinde kavga çıkmıştı. Dedesi tarafından bıçaklanan Alihan Gölbaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Ali Gölbaşı tutuklanmıştı.


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