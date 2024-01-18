İnşaat işçisi çamurlu ayakkabılarını çıkarıp bankaya öyle girdi

Yozgat'ta inşaat işçisi Soner Keskin, kirlenmesin diye banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkardıktan sonra girdi.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:29
İnşaat işçisi çamurlu ayakkabılarını çıkarıp bankaya öyle girdi
Abone Ol google-news
Player Alanı

Kent merkezinde özel bir bankanın şubesine gelen inşaat işçisi Soner Keskin, çamurlu ayakkabılarını kapı önüne bırakarak içeri girdi.

İşlem yaptıktan sonra bankadan ayrılan Keskin, kendisinin de emekçi olduğunu belirterek başka insanlara zahmet vermemek için ayakkabılarını çıkardığını söyledi.

"TEŞEKKÜR ETMEK LAZIM"

Banka şubesinin ATM'sinden para çekerken şube kapısındaki ayakkabıyı gören Hüseyin Balören de "Anlayışlı bir insanmış, bankayı kirletmemek için çamurlu ayakkabısını çıkararak içeri girmiş, bu arkadaşımıza teşekkür etmek lazım" diye konuştu.


Yozgat İşçi inşaat işçisi banka ayakkabı

İlgili Haberler

Türkiye İşçi Partisi Kadıköy'de ne yapacak? Maçoğlu'na karşı aday geliyor...

Türkiye İşçi Partisi Kadıköy'de ne yapacak? Maçoğlu'na karşı aday geliyor...
3 kişi hayatını kaybetmişti: Cengiz Holding’e ait maden kazasında kusurlular ölen iki mühendis ve işçi oldu!

3 kişi hayatını kaybetmişti: Cengiz Holding’e ait maden kazasında kusurlular ölen iki mühendis ve işçi oldu!
Birleşik Metal-İş duyurdu: MESS ile anlaşma sağlandı, metal işçileri büyük kazanımlar elde etti

Birleşik Metal-İş duyurdu: MESS ile anlaşma sağlandı, metal işçileri büyük kazanımlar elde etti

En Çok Okunan Haberler