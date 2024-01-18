İnşaat işçisi çamurlu ayakkabılarını çıkarıp bankaya öyle girdi
Yozgat'ta inşaat işçisi Soner Keskin, kirlenmesin diye banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkardıktan sonra girdi.
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Kent merkezinde özel bir bankanın şubesine gelen inşaat işçisi Soner Keskin, çamurlu ayakkabılarını kapı önüne bırakarak içeri girdi.
İşlem yaptıktan sonra bankadan ayrılan Keskin, kendisinin de emekçi olduğunu belirterek başka insanlara zahmet vermemek için ayakkabılarını çıkardığını söyledi.
"TEŞEKKÜR ETMEK LAZIM"
Banka şubesinin ATM'sinden para çekerken şube kapısındaki ayakkabıyı gören Hüseyin Balören de "Anlayışlı bir insanmış, bankayı kirletmemek için çamurlu ayakkabısını çıkararak içeri girmiş, bu arkadaşımıza teşekkür etmek lazım" diye konuştu.
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