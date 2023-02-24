Eskişehir'de tramvayın kadına çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'de 78 yaşındaki Sevim Gür'ün, tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:38
Eskişehir'de tramvayın kadına çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Eskişehir'de 22 Şubat'ta, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Sevim Gür'e, vatmanlığını İbrahim E.’nin (27) yaptığı tramvay çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sevim Gür, kurtarılamadı. 

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde tramvayın Gür'e çarptığı ve çevredekilerin kaza yerine koştuğu görüldü. 

 


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