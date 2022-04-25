Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. Zanlılardan 4'ü jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda, Sakintepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Zanlılara ait araç ve evlerde narkotik dedektör köpeği "Tetik"in de katıldığı aramada, 81 gram metamfetamin, hassas terazi, 18 kilitli poşet, uyuşturucu kullanma aparatı ve düzeneği, ruhsatsız tabanca, döner bıçağı, muşta, 2 jop, sustalı bıçak ile göz yaşartıcı sprey ele geçirildi.
Zanlılardan 4'ü jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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