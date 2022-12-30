Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
30 Aralık 2022 Cuma, 10:35
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, S.Y., L.T., C.K., H.F., S.D., Ü.K., Ö.A. ile A.T.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 13,34 gram bonzai, 4,69 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklanmıştı.


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