Eskişehir'de Valilik tarafından yasaklanan festival 9-12 Haziran'a ertelendi

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 20:12

Anadolu Fest 9-12 Haziran tarihlerine ertelendi. Eskişehir Valiliği, 12-15 Mayıs tarihlerinde Teoman, Haluk Levent, Hayko Cepkin, Levent Yüksel ve Yeni Türkü gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Anadolu Fest ismindeki müzik festivalinin hemen öncesinde ildeki toplu etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklama kararı aldı.

Valilik pazartesi günü, 10-24 Mayıs tarihleri arasındaki konser, şenlik ve festival de dahil olmak tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Yasağın gerekçesi olarak da "huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi" gösterildi.

FESTİVAL ERTELENDİ

Söz konusu festivalin açıklanan yasak gerekçelerinden hangisini ihlal ettiği Valilik tarafından netleştirilmedi. Ancak geniş bir kesim, yasağın hayat tarzına müdahale olduğu görüşünü dile getirdi.

Festival organizasyonu yetkilileri, festivalin Valilik izniyle 9-12 Haziran tarihlerine ertelendiğini açıkladı.

"BUNLARA ALIŞMAMAMIZ LAZIM"

BBC Türkçe'nin haberine göre festival programında yer alan müzisyen Niyazi Koyuncu, yasakların politik kararlar sonucu getirildiğini söyledi. Ülkenin dört bir yanında yapılan festivallerin müzisyenler için maddi manevi çok önemli olduğunu belirten Koyuncu, "İçki var diyerek, eğlenmeyi, sosyalleşmeyi yasaklıyorlar. Bunlara alışmamamız lazım" diye konuştu.

Koyuncu, bugün Eskişehir'de bir festivalin yasaklanmış olmasının, yarın başka şehirlerde yapılacakların da önüne geçebileceği yönündeki kaygısını da dile getirdi ancak "Müzikseverlerin bu meseleye sahip çıkması oldukça umut verici" dedi.