Eskişehir’de yangın: Yerleşim yerlerine yaklaşıyor!

Eskişehir’de anız yangınının ormana sıçramasıyla büyüyen alevler yerleşim yerine yaklaşırken, ekipler tarafından söndürme çalışması başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 14:23
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Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında bulunan bir arazide 12.50 sularında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevler, hızla büyüdü. 

Oynaş Mahallesi’ne doğru ilerleyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekiple birlikte, 8 arazöz, 3 su tankı sevk edildi. 

Büyüme eğiliminde olan yangına daha hızlı müdahale edilebilmesi için çevre illerden 3 adet yangın söndürme helikopterinin yönlendirildiği öğrenildi.


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