Eskişehir'de zimmetine 1,5 milyon lira geçiren bankacı gözaltında

Eskişehir''de çalıştığı özel banka şubesinde, yaşlılara ait az kullanılan ve 'Uyuyan hesap' olarak adlandırılan 20 müşteri hesabından yaklaşık 1,5 milyon lira zimmetine geçirdiği tespit edilen Onur U., gözaltına alındı.

Eskişehir'de zimmetine 1,5 milyon lira geçiren bankacı gözaltında
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DHA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 15:56

Kentteki özel bir bankada çalışan Onur U., 70 yaş üstünde ve az kullanılan banka hesaplarından zimmetine para geçirdi.

Bir müşteri, hesaplarında kendisinden habersiz işlem yapıldığını fark edip ihbarda bulundu. Özel banka görevlileri ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, bankacı Onur U.'nun müşteri hesaplarından zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira para geçirdiği tespit edildi. Bankada yakalanan Onur U., sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çok borçlandığı için zimmetine para geçirdiğini itiraf eden Onur U., işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilip savcılık sorgusuna alındı.

Banka tarafından Onur U.'nun işlem yaptığı tüm hesaplar incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor. 


Etiketler: #eskişehir #dolandırıcı #bankacı

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