Eskişehir'de zincirleme kaza; 14 yaralı

Eskişehir’de beton mikseri, belediye otobüsü, şehirler arası yolcu otobüsü ve ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 16:31
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Eskişehir-Ankara kara yolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarında Ali Topal yönetimindeki 26 PU 270 plakalı beton mikseri iddiaya göre şerit değiştirirken, Ziver Can idaresindeki 33 CFU 16 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

14 KİŞİ YARALANDI

Kontrolden çıkan beton mikseri daha sonra önündeki 26 VZ 071 plakalı ambulansa çarptı. Ambulans ise önündeki belediye otobüsüne çarptı.

Kazada beton mikserinin sürücüsü Ali Topal, ambulansta bulunan 4 sağlık personeli ve yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KISA SÜRELİ TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Eskişehir-Ankara karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Ambulans eskişehir

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