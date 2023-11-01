Esnaf kapatıyor, Hakkâri göçüyor: Pozitif ayrımcılık istiyoruz

Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:16

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:19

Köklü medeniyetlere beşiklik etmiş, coğrafi konumuyla Cilo ve Sümbül dağları arasında kalan, İran ve Irak’a komşu olan, doğa florasıyla en zengin iller arasında yer alan Hakkâri, terör olaylarından sonra şimdilerde de yeterli yatırımların ve teşviklerin verilmemesiyle can çekişiyor. Kentte başlayan ekonomik sorunlar nedeniyle hem beyin göçü hem de genç nüfusunun göç etmesiyle başı dertte.

Cumhuriyet'e açıklamada bulunan Hakkâri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Muharrem Tekin, Hakkâri’nin kalkınması için pozitif ayrımcılık uygulanıp, kentin 7. Teşvik Bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

"HAKKÂRİ'YE POZİTİF AYRIMCILIK"

Kente yaşayan insanların birçok sorunla boğuştuğunu ifade eden Tekin, son 9 ayda yüksek kira artışları ve artan maliyetlerden dolayı 169 esnafın kapısına kilit vurduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Hakkâri’de son 5 yılda 11.137 kişi özellikle genç beyin çeşitli nedenlerle başka şehirlere ve yurt dışına gitmek zorunda kaldı. 2018 yılında 286.470 olan Hakkari'nin nüfusu her yıl azalma göstererek 2022 yılında 275.333’e geriledi. Hakkâri’de 2022 yılında 281 esnaf işyerini kapatmıştı. Yine son 9 ayda Hakkari'de 169 esnaf işyerini kapattı. Türkiye'de organize sanayi bölgesinin olmadığı tek il olan Hakkari'de istihdam olanakları da düşüktür. Bu sebeple; İşsizliğin Türkiye ortalamasının üstünde olan Hakkâri’de özellikle gençler, çalışmak için batı illerine veya yurtdışına gitmek zorunda kalıyor. Hakkâri üç harfli marketlerin istilasına uğramış.

Neredeyse her sokağına kurdurulan bu zincir marketler, küçük esnafın adeta nefesini kesti. Banka kredilerinin de kapandığı bu süreçte küçük esnaf ayakta kalma mücadelesi verirken, bir çok esnafta kepenk kapatmak zorunda kaldı. Ticari potansiyeli en yüksek, ama hiç bir zaman bu potansiyelden yararlanamayan, yıllık ortalama kişi başı geliri 18 bin 278 lira ile en düşük olan il Hakkâri’dir. Her ne kadar 6. teşvik bölgesinden yer alıyorsak kentin konumu itibarıyla diğer illere nazaran yeterli gelmiyor.

Hakkâri’yi kalkındırmak için pozitif ayrımcılık uygulanmalı, bunun için de 7. Yatırım Teşvik bölgesi kapsamını talep ediyoruz.''