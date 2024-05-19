Esnafa, kestiği ağaç için 5 fidan hibe cezası

Batman'da işyerinin önündeki ağacı kesen H.A.'ya zabıta ekipleri tarafından para cezası yerine 5 fidan alarak, belediyeye hibe etme cezası verildi.

DHA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 18:25
Esnafa, kestiği ağaç için 5 fidan hibe cezası
Abone Ol google-news

Batman Sağlık Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda kaldırımdaki bir ağacın esnaf H.A. tarafından izinsiz olarak kesildiğini tespit eden Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, H.A.’ya para cezası yerine ağaç fidanı satın alarak belediyeye hibe etme cezası verdi.

H.A.’nın aldığı 5 fidan, kentin farklı noktalarına dikilmek üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim edildi.


batman haberleri fidan haberleri ağaç haberleri

İlgili Haberler

Karabağlar’a Üç Fidan Anıtı yapılacak

Karabağlar’a Üç Fidan Anıtı yapılacak
Bakan Fidan'dan Yunanistan'a 'Deniz Parkı' tepkisi: Masum bir çevreci proje değil

Bakan Fidan'dan Yunanistan'a 'Deniz Parkı' tepkisi: Masum bir çevreci proje değil
Fidan: ‘7 Ekim'de sivillerin öldürülmesini kınadık’

Fidan: ‘7 Ekim'de sivillerin öldürülmesini kınadık’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Naci Görür 'tehlikeli duruma geldi' diyerek açıkladı: İşte deprem riski en yüksek 3 il...

Prof. Dr. Naci Görür 'tehlikeli duruma geldi' diyerek açıkladı: İşte deprem riski en yüksek 3 il...
Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
Gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı yerine atama yapıldı

Gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı yerine atama yapıldı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: Yaralılar var!

Yolcu otobüsü dereye uçtu: Yaralılar var!
Amasya’da büyükbaş hayvana vahşet: 5 gözaltı

Amasya’da büyükbaş hayvana vahşet: 5 gözaltı
Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu!

Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu!
Deutsche Bank'ın Rusya'daki mülklerine el konuldu

Deutsche Bank'ın Rusya'daki mülklerine el konuldu
Sıla Türkoğlu alkollüyken direksiyon başına geçti! Ehliyetine el konuldu

Sıla Türkoğlu alkollüyken direksiyon başına geçti! Ehliyetine el konuldu