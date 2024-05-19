Esnafa, kestiği ağaç için 5 fidan hibe cezası
Batman'da işyerinin önündeki ağacı kesen H.A.'ya zabıta ekipleri tarafından para cezası yerine 5 fidan alarak, belediyeye hibe etme cezası verildi.
Batman Sağlık Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda kaldırımdaki bir ağacın esnaf H.A. tarafından izinsiz olarak kesildiğini tespit eden Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, H.A.’ya para cezası yerine ağaç fidanı satın alarak belediyeye hibe etme cezası verdi.
H.A.’nın aldığı 5 fidan, kentin farklı noktalarına dikilmek üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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