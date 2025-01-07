Esnaftan afişli tepki: 'Duvara tuvaletini yapmak yasak!'

Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:40

Güncelleme: 07.01.2025 - 13:40

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Doğu Terminali içerisinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bir işyerinin duvarına sürekli olarak tuvaletini yapmaya başladı.

İşletmeciler durumu işyerlerine geldiklerinde fark ettikleri koku sayesinde anladı. Kameraların görmediği noktada kaldığı için kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs için çözüm arayan esnaf, en sonunda işletmenin duvarına üzerinde “Duvarın dibine tuvaletini yapan kişi kameralarca tespit edilip ceza yazılacaktır. WC 50 metre ileridedir” yazılı ve görselli afiş asarak çare bulmaya çalışsa da geldiklerinde yine aynı manzara ile karşılaştı.

İşletmesinin duvarına sürekli birisinin tuvaletini yaptığını söyleyen Efecan Kökkaya, devam etmesi halinde olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

"BU DURUMU YARGIYA TAŞIYACAĞIZ"

Şahsı aradıklarını ama bulamadıklarını söyleyen İşletmeci Efecan Kökkaya, “Durumumuz şundan ibaret; sabah dükkanımızı açtığımızda yoğun bir idrar kokusu ile karşılaşıyoruz. Buraya baktığımız zaman da arka duvarımıza birinin tuvaletini yaptığını gördük. Şahsı aradık ama bulamadık. Güvenlik kameralarından görünmüyor. Fotoğrafçı bir esnaf ağabeyimiz de böyle bir yöntem buldu. Bunu denedik ve bunu yapmamıza rağmen yine aynı şeyleri yapmaya devam etti. Eğer bulamazsak kendisini bu durumu yargıya taşıyacağız. Koskoca adamlar yani aileleri terbiye veremediyse biz de bir şey diyemeyiz. Tuvalet o kadar uzak mesafede de değil. 50 metre yürüyemiyorsa bir şey diyemeyiz” dedi.

Afişi hazırlayan esnaf Erkan Akdağ da, “Esnaf arkadaşımızın duvarına tuvaletlerini yaptıklarından dolayı ben de kendimce bazı çözümler buldum yardımcı olmak için. Buraya da bu şekilde görselleri koydum. Umarım bu kişi bir daha gelip bunu yapmaz diye ancak öğrendik ki tekrardan gelip buraya tuvaletini yapmış. Bu konudan da çok rahatsızız Doğu Terminali esnafları olarak. Bu kişi de gitsin lavaboya yapsın ihtiyaçlarını. Bunun da zaten yargıya taşınacağı söylendi. Esefle kınıyorum, başka diyecek bir şey bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yaşanan olay akıllara Kemal Sunal’ın oynadığı ‘Kibar Feyzo’ filmindeki tuvalet sahnesini getirdi.