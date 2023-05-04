ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ve Yeşil Sol Parti adayı Müslüm Koyun tutuklandı!

Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:53

Güncelleme: 04.05.2023 - 10:55

İstanbul ve Eskişehir'de yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) ve Etkin Haber Ajansı'na (ETHA) yönelik 30 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi dün gece tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Yeşil Sol Parti Eskişehir adayı Müslüm Koyun, ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ve ETHA editörü Nadiye Gürbüz de bulunuyor.

Gözaltına alınan 7 kişiye ev hapsi verilirken, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

8 MART, 1 MAYIS EYLEMLERİNE KATILMAKLA SUÇLANIYORLAR!

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar; 8 Mart, 25 Kasım, 1 Mayıs ve Onur Yürüyüşü eylemlerine katılmak, organize etmek, bu eylemlerin hazırlıklarını Polen Gençlik Evi'nde yapmak ve atölyeler düzenlemek gibi gerekçelerle suçlanıyorlar.