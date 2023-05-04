ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ve Yeşil Sol Parti adayı Müslüm Koyun tutuklandı!
Aralarında Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili adayı Müslüm Koyun ve ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü'nün de bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
İstanbul ve Eskişehir'de yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) ve Etkin Haber Ajansı'na (ETHA) yönelik 30 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi dün gece tutuklandı.
Tutuklananlar arasında Yeşil Sol Parti Eskişehir adayı Müslüm Koyun, ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ve ETHA editörü Nadiye Gürbüz de bulunuyor.
Gözaltına alınan 7 kişiye ev hapsi verilirken, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
8 MART, 1 MAYIS EYLEMLERİNE KATILMAKLA SUÇLANIYORLAR!
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar; 8 Mart, 25 Kasım, 1 Mayıs ve Onur Yürüyüşü eylemlerine katılmak, organize etmek, bu eylemlerin hazırlıklarını Polen Gençlik Evi'nde yapmak ve atölyeler düzenlemek gibi gerekçelerle suçlanıyorlar.
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