Yeşil Sol Parti’nin seçim bürosu açılışındaki konuşmalara savcılık soruşturması

Diyarbakır’da Yeşil Sol Parti’nin seçim bürosu açılışında yapılan konuşmaların içeriğine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldı.

DHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 12:30
Yeşil Sol Parti’nin seçim bürosu açılışındaki konuşmalara savcılık soruşturması
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Yeşil Sol Parti tarafından dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Şehitlik semtinde seçim bürosunun açılışı yapıldı. Açılışa siyasi parti temsilcileri ve HDP’liler katıldı.

Toplanan grup, Kürtçe sloganlar atarak meşale yaktı. Polisin yoğun önlem aldığı açılışta zaman zaman gerginlik yaşandı. Açılışta konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, 14 Mayıs’ta üstün olacaklarını belirterek, "14 Mayıs seçimlerini kazananlar Kürt kadınları olacak. İran, Irak, Suriye Kürdistan’ı Orta Doğu’da kazanacak, Kürt kadınları olacak” dedi.

Bunun üzerine polis amiri, ses aracındaki megafonla yaptığı uyarıda, bu tür konuşmaların yapılması halinde müdahale edileceğini bildirdi. Uyarının ardından konuşmalar sonlandırıldı.

Açılıştaki konuşmaların içeriğine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.


Yeşil Sol Parti diyarbakır Soruşturma

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