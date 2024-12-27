Esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi... Yalova'da uyuşturucu baskını: 6 tutuklama
Yalova’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ve Çiftlikköy ilçelerinde tespit edilen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 153,6 gram sentetik kannabinoid, 39 adet sentetik hap, 4,2 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.U., E.C., N.K., B.K., E.C. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme E.C. ve S.İ.’yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Etiketler: #Yalova
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- MHP'den Özel'in sokak çağrısına 'uyarı'
- Dava ertelendi
- Yeneroğlu istifa etti, Babacan'dan'dan 'AKP' açıklaması
- İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'AZAL uçağı düşürüldü' dediler... Kimi işaret ettiler?
- 'Lösemiyle mücadele ediyor... Yaşama şansı yüzde 50'
- Köyünde üretilmeyeni üretmeye başladı!
- Muğla'da peş peşe deprem!