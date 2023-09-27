Sabancı ailesinde şaşırtan boşanma kararı! 28 yıllık evlilik bitiyor….
Sabancı ailesinin tanınmış simalarından Suzan Sabancı Dinçer ve eşi Haluk Dinçer, 28 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
Günaydın gazetesinde yer alan habere göre; Sabancı ailesinin önemli isimlerinden ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, 28 yıllık eşi Haluk Dinçer’den ayrılma kararı aldı. Anlaşmalı boşanma sürecini tercih eden çiftin boşanması tek celsede gerçekleşecek.
Sabancılar boşanma kararını uzun bir süre düşündükten sonra çocuklarıyla da istişare ederek aldığı bildirildi çiftin 27 yaşında Haluk ve 25 yaşında Ceyda adlı iki çocuğu bulunuyor.
AÇIKLAMA YAPTILAR
Suzan Sabancı Dinçer, durum hakkında, “28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık,” açıklamasında bulundu. Haluk Dinçer ise, “Bundan sonraki süreçte, çekirdek ailemizin birliğini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. İkimizin birbirine olan bağlılığını en iyi arkadaş olarak sürdürmenin, en sağlıklı yol olacağını düşünüyoruz,” dedi.
GÖREVE DEVAM EDECEK
Boşanma sonrası Haluk Dinçer’in Sabancı Holding Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı olarak görevine devam edeceği bilgisi de paylaşıldı. Bu süreçte her iki tarafın da çocuklarına ve aile birliğine verdiği önem dikkat çekiyor. Ayrılık kararı alınmış olsa da her iki tarafın da birbirine karşı olan saygısı ve sevgisi devam ediyor.
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