Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan hayatını kaybetti

Yayınlanma: 01.04.2025 - 20:27

Güncelleme: 01.04.2025 - 20:27

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Talip B. (75) yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a çarptı.

Metrelerce savrulan Kayhan yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağı yaralanan Mustafa Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedaviye alınan Mustafa Kayhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA YERİNDEN KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaza yerinden kaçan sürücü Talip B. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Alkolsüz olduğu belirlenen Talip B., gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.