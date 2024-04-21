ETİ Şehir ve Göç Müzesi, TÜGVA’ya verildi: Kıraathane yapacaklar

Eskişehir Odunpazarı'nda bulunan ve uzun yıllar açılmayı bekleyen ETİ Şehir ve Göç Müzesi'nin TÜGVA'ya verildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, alan kıraathane gibi kullanılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:26
ETİ Şehir ve Göç Müzesi, TÜGVA’ya verildi: Kıraathane yapacaklar
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Türk Dünyası Vakfı'na ait olan ve 2015 yılında temelleri atılan 600 m2 büyüklüğündeki ETİ Şehir ve Göç Müzesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'ya verildi. 

Önceki yıllarda CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün de gündeme getirdiği ETİ Şehir ve Göç Müzesi, uzun yıllardır açılmayı bekliyordu. 

Süllü, bir türlü açılamayan ETİ Şehir ve Göç Müzesi ile ilgili verdiği yazılı soru önergesine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, “Bu müze için yapılmış bir başvuru mevcut değil” yanıtını verdiğini açıklamıştı.

TABELASI KALDIRILDI: KIRAATHANE YAPACAKLAR

Eskisehir.net’in haberine göre, 2019-2024 yılları arasında Odunpazarı Belediyesi CHP Meclis Üyesi olarak görev yapan Ömer Faruk İnan, Facebook hesabından ETİ Şehir ve Göç Müzesi tabelasının kaldırıldığını yerine TÜGVA yazısının asıldığını duyurdu. 

Edinilen bilgiye göre alanın kıraathane gibi kullanılacağı, iç kısımda inşaat çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 


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