Etilerli Taşyapı mağdurlarına CHP'li Hasan Öztürkmen'den destek! 'Devlet bizim değil müteahhidin yanında'

Taşyapı’nın Etiler’de planladığı turistik alan projesine ilişkin ruhsat izni alamadığı 12 katlı otelinin bulunduğu adadaki apartmanlardan birer daire alarak kat maliki sıfatıyla yıkım sürecini başlatmasını Cumhuriyet gazetesi birçok kez gündeme getirmişti.

Aylardır süren mücadelede hukuki süreçler devam ediyor. 12 apartmanı ve yaklaşık 400 kat malikini ilgilendiren projede karot sonucu onaylanan ve yıkım süreci başlayan apartman henüz bulunmuyor. Kentsel Dönüşüm Yasası’ndaki boşluktan faydalanan müteahhit şirket, tıpkı Şişli’de, Fikirtepe’de ve Seyrantepe’de olduğu gibi Etiler’de de yurttaşların tüm karşı çıkışlarına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı destek ile projelerini hayata geçirmeyi planlıyor.

"TAŞYAPI BAKANLIK ADINA KONUŞUYOR"

Dün Taşyapı’nın Etiler Toprakkale Sokak'ta bulunan oteli önünde yapılan basın açıklamasına katılan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Etilerli yurttaşların mağduriyetini TBMM’ye taşıyacaklarını açıkladı. “Bölgenin imar planına aykırı biçimde yaptığı oteline ruhsat alamayan Taşyapı, şimdi bölge imarını oteline uydurmaya çalışıyor” diyen Öztürkmen, basın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlar, Taşyapı’nın yapacağı projenin ardından kendilerine nerede, kaç metrekarelik bir konut verileceğini dahi bilmiyor. Sözleşmede net olan tek şey, imzalandığı an arsa payının yüzde 50’sinin derhal şirketin uhdesine geçeceği gerçeği! Daha çarpıcı olan, Taşyapı patronu imar planlarına açıkça aykırı olan konsept projeye izin verileceğine kesin gözüyle bakıyor ve adeta vatandaşlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına konuşuyor!”

Kentsel dönüşüm yönetmeliğinde birkaç hafta önce yapılan değişiklikle riskli binalar için yıkım ve karar alma süreçlerinin hızlandırıldığını vurgulayan Öztürkmen bu zamanlamanın “manidar” olduğunu söyledi.

CHP MAĞDURİYETİ MECLİS'E TAŞIYACAK!

Yurttaşların uzun zamandır yetkili kurumlara sesini duyuramadığını belirten Öztürkmen, “Çare için başvurduğumuz devlet aygıtını bir grup rantiyeci ele geçirmiş durumda! Bakanlıklar bunların hizmet bürosu haline gelmiş. Kentsel Dönüşüm Yasası hemen yeniden ele alınmalıdır” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Öztürkmen, “Taşyapı AKP’nin kayırılan firmalarından biri. İnsan odaklı değil rant odaklı baktıklarından İstanbul’un en gözde yerlerini ele geçirmeye, projelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onaylatıp hayata geçirmeye çalışıyorlar. Biz CHP olarak elimizden geldiğince bunu önlemeye çalışacağız. En yakın zamanda Meclis’e bir önerge vereceğiz” dedi.

89 YAŞINDAKİ YURTTAŞ EVSİZ KALACAK!

Kat malikleri adına basın açıklamasında konuşan T.K. talepleri şöyle sıraladı:

Boğaziçi geri görünüm bölgesindeki taşınmazların plan değişikliklerinden önce kazanılmış ruhsat ve projelerine göre müktesep haklarının tanınması

Müktesep hakların idarece resen iptal edilmesinin önüne geçilmesi

Geri görünüm alanındaki mağduriyetlerin giderilmesi için haklarımızı koruyan yeni bir imar düzenlemesi yapılması ancak düzenlenecek bu planın turizm veya rant amacıyla yapılmasının önüne geçilmesi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Gün Akın 89 yaşındaki annesinin evini kaybetmekle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Binalarımızda depremi bile hissetmiyoruz. Kendi isteğimiz dışında daire satın alınarak karot aldırılması tehdit içeren bir tutum. Bize konut vereceklerini bile söylemediler sadece o alan isteniyor. Annemin bu yaştan sonra yer değiştirmesi sağlığı açısından sakıncalı” ifadelerini kullandı.

"DEVLET BİZİ DEĞİL MÜTEAHHİDİ DESTEKLİYOR"

Etiler Mahallesi’nde bulunan Çanakkale Seramik Sitesi’nin yöneticisi Ayten Ateş ise Taşyapı’nın kendi sitelerini de dönüştürmek için girişimlerde bulunduğunu aktardı. Devletin yurttaşı değil müteahhidi desteklediğini söyleyen Ateş, “Biz daha önce karot aldırıp zemin etüdü yaptırmıştık. Sağlama yakınız. Biz de binamızı yenilemek istiyoruz ama Boğaziçi arka görünümlü olduğumuzdan yakınımızdaki alanlardan farklı olarak çok katlı dönüşüm yapamıyoruz. Zaten on kat istemiyoruz ama kendimiz yenilediğimizde beş kat bile yapamıyoruz. Müteahhit geldiğinde istediğini yapabiliyor. Ben devletin desteğini arkamda hissetmek istiyorum benim bildiğim devlet budur” diye konuştu.