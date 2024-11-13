'Etki ajanı' yasası olarak bilinen yasa teklifine tepkiler büyüyor: 91 STK'dan ortak çağrı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 13:29

Güncelleme: 13.11.2024 - 13:36

Kamuoyunda "etki ajanı" yasası olarak bilinen yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması beklenirken, tepkiler de büyüyor. “Etki ajanı” yasa teklifinin reddedilmesi talebiyle sivil toplum örgütlerinin yayımladığı ortak açıklamaya imza atan STK sayısı, 91'e ulaştı. Sivil toplum örgütleri, ortak açıklamalarında, “Yasa teklifi, sivil toplum örgütlerinin, devlet veya devlet dışı aktörler tarafından işlenen insan hakları ihlallerini belgelemek gibi meşru faaliyetlerini suç kapsamına alma riski taşımakta ve uzun süreli hapis dahil ağır cezalar öngörmektedir” denilerek, tüm milletvekillerine yasa teklifine ret oyu verme çağrısında bulunuldu.

23 Ekim’de Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen yargı paketinin oylamaya sunulmak üzere meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Yasa teklifi, sivil toplum örgütlerinin, devlet veya devlet dışı aktörler tarafından işlenen insan hakları ihlallerini belgelemek gibi meşru faaliyetlerini suç kapsamına alma tehdidi oluşturuyor ve bu ihlalleri gerçekleştirdiği belirlenen kişilere uzun süreli hapis dahil ağır cezalar getiriyor. Bu sözde suçların “savaş zamanında” veya “devletin savaş hazırlığı veya askeri hareketleri” bağlamında işlenmesi halinde, ceza 12 yıl hapse kadar çıkabilecek.

''BİLGİ EDİNME VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI DA TEHLİKE ALTINDA''

Ortak açıklamada, “Yasa teklifinin olası suistimallere karşı yeterli güvence veya etkili hukuk yolu içermemesinden ve hangi belirli fiillerin suç teşkil ettiğine ilişkin açık ve net kriterler getirmekte yetersiz kalmasından kaygı duymaktayız” ifadelerine yer veren kurumlar, şöyle devam etti:

“Aşırı geniş ifadeler içeren, muğlak yasaların keyfi yorumlanması, Türkiye’de insan hakları savunucuları, gazeteciler, avukatlar ve diğer birçok sivil toplum örgütünü hedef almak ve yargılamak için kullanılmaktadır. Yasa teklifi, yürürlüğe girmesi halinde, herkesin bilgi talep etme ve edinme hakkını da içeren ifade özgürlüğü hakkı ihlal edilme riski altına girecektir. Ayrıca sivil toplum örgütlerinin önemli insan hakları çalışmaları üzerinde de caydırıcı bir etki yaratacak ve potansiyel anlamda faaliyetlerini engelleyecektir.”

İMZACI KURUMLAR

1. 17 Mayıs Derneği

2. ADO Alevi Düşünce Ocağı Derneği

3. AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı

4. Ali İsmail Korkmaz Vakfı

5. Altyazı Sinema Derneği

6. Ankara Dayanışma Akademisi

7. Ankara Düşünceye Özgürlük girişimi

8. Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER)

9. Başka Bir Okul Mümkün Derneği

10. Batman Barosu

11. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

12. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)

13. Çağdaş Gazeteciler Derneği

14. DEMOS Araştırma Derneği

15. Dersim Barosu

16. DİSK Basın-İş

17. Diyarbakır Barosu

18. Doğal Yaşam Derneği

19. Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim

20. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

21. Genç Düşünce Enstitüsü

22. Genç LGBTİ+ Derneği

23. Gençlik Örgütleri Forumu

24. Göç Araştırmaları Derneği

25. Göç İzleme Derneği

26. Haber-Sen

27. Hak İnisiyatifi

28. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi

29. Hakkari Barosu

30. Havle Kadın Derneği

31. HEVİ LGBTİ+ Derneği

32. İnsan Hakları Derneği

33. İnsan Hakları Derneği Ankara Şube LGBTİ+ Komisyonu

34. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

35. İnsan Hakları Gündemi Derneği

36. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası

37. İstanbul Trans Onur Haftası

38. İzmir Kadın Dayanışma Derneği

39. Kadın Dayanışma Vakfı

40. Kadın Kültür Sanat Edebiyat Derneği

41. Kadın Zamanı Derneği

42. Kadının İnsan Hakları Derneği

43. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

44. Kaos GL Derneği

45. Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

46. Kırkayak Kültür

47. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

48. KİRPİ Haber

49. Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği

50. Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği

51. LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği - LİSTAG

52. Lider Kadın Derneği

53. Mardin Barosu

54. Marmaris Halk Meclisi

55. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği

56. Mekanda Adalet Derneği

57. Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği

58. Muamma Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Artı Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği

59. Muğla Cevre Platformu

60. Murat Çekiç Derneği

61. Muş Barosu

62. Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)

63. Özgür Renkler Derneği

64. Özgürlük için Hukukçular Derneği

65. P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği

66. Romani Godi- Roman Hafıza Çalışmaları Derneği

67. Rosa Kadın Derneği

68. SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği

69. Siirt Barosu

70. Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

71. Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği (SenDeGel)

72. Star Kadın Derneği

73. Şanlıurfa Barosu

74. Şırnak Barosu

75. Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği

76. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği (TTM)

77. Türkiye Gazeteciler Sendikası

78. Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi

79. Türkiye İnsan Hakları Vakfı

80. Türkiye Sakatlar Derneği

81. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

82. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

83. Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği

84. Van Barosu

85. Velvele

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87. Yaşama Dair Vakıf (YADA)

88. Yeşil Düşünce Derneği

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91. Yuva Derneği